وتخطت القيمة السوقية لأسهم سوقي "دبي وأبوظبي"، 3.905 تريليون درهم نهاية العام الجاري مقارنة بنحو 3.648 تريليون درهم نهاية العام السابق 2023.

وبهذا الأداء، رسخت الأسواق المحلية حالة الزخم التي بدأتها خلال السنوات الماضية، لتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة والعالم.

ونمت القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.998 تريليون درهم نهاية جلسة 31 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر جلسات السوق في 2023 حين بلغت القيمة السوقية نحو 2.961 تريليون درهم.

وعزز سوق دبي المالي رأسماله السوقي ليصل إلى 906.912 مليار درهم نهاية العام الجاري 2024 مقارنة بنحو 687.5 مليار درهم نهاية العام السابق.

وفي ما يخص التداولات، فقد جذبت الأسواق المحلية خلال العام 2024 ما يزيد عن 449 مليار درهم، موزعة بنحو 342.4 في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 106.7 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال العام ما يزيد عن 142 مليار سهم، بواقع 90.16 مليار سهم في أبوظبي، و51.85 مليار سهم في دبي، فيما جرت التداولات عبر أكثر من 7.2 مليون صفقة موزعة بواقع 4.655 مليون في أبوظبي و2.55 مليون في دبي.

وفي ختام جلسات عام 2024، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" جلسته عند مستوى 9419 نقطة، فيما اختتم المؤشر العام لسوق دبي المالي جلسته فوق مستوى 5158 نقطة.