وزاد الذهب، الذي كان من أفضل الأصول أداء في 2024، بأكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، في أكبر قفزة سنوية منذ عام 2010. وسجل لآخر مرة مستوى قياسيا عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر بعد سلسلة من الأرقام غير المسبوقة على مدار العام.

وبحلول الساعة 0927 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2615.00 دولار للأونصة. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2627.30 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "تمتع الذهب بعام رائع في 2024 وكان جزء كبير من هذا التحرك الصعودي مبنيا على التحول المتوقع نحو بيئة أسعار فائدة أقل"، بحسب ما نقلته رويترز.

وتنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها الأسبوع المقبل والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم والاضطرابات ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.96 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 910.70 دولار، في حين صعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 904.56 دولار.

وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بارتفاعها نحو 22 بالمئة حتى الآن. في حين يتجه البلاتين والبلاديوم إلى تكبد خسائر سنوية بهبوطهما سبعة بالمئة و17 بالمئة على الترتيب.