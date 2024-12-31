وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال فيليب ناجل، رئيس شركة "إنفرا جو" للبنية التحتية للسكك الحديدية المملوكة لـ "دويتشه بان" إنه "لم يتم الاستثمار في شبكة السكك الحديدية بهذا الحجم منذ سنوات عديدة. هذا ببساطة هو نقطة التحول التي كانت هناك حاجة إليها".

وأوضح ناجل أنه للمرة الأولى منذ سنوات، لا يستمر تراكم تأخر الاستثمارات في الزيادة. وقال: "سنصل إلى نقطة التحول، وهي أننا لن نسمح للبنية التحتية بمزيد من التقادم".

وأكد في الوقت ذاته أن الشركة المملوكة للحكومة الفيدرالية، تحتاج إلى استثمارات مشابهة في السنوات المقبلة لتحقيق تحسن كبير في البنية التحتية.

وأضاف ناجل: "إذا واصلنا الاستثمار على هذا المستوى خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، فسيشعر الجميع على نطاق واسع في الشبكة بأن معدل الأعطال في البنية التحتية ينخفض وأن جودة حركة القطارات تتحسن". ومع ذلك، شدد على أن الأمر لا يزال في بدايته.

وقال: "في البداية، لن يزداد الوضع سوءا، وهذا بالفعل يُعد نجاحًا". ورأى ناجل أنه بعد سنوات عديدة من "التدهور المستمر"، يجب أن تبدأ الأمور في التحسن الآن.

يذكر أن الحكومة الفيدرالية قدمت لشركة "دويتشه بان" حوالي 16.9 مليار يورو هذا العام لتطوير البنية التحتية، في حين كانت الاستثمارات في السنوات السابقة غالبًا أقل من 10 مليارات يورو.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح حجم التمويل الذي ستحصل عليه الشركة في عام 2025، نظرًا لعدم إقرار الموازنة للعام المقبل بعد انهيار ائتلاف "إشارة المرور". كما أن الأمر غير مؤكد بشأن كيفية دعم "دويتشه بان" من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في أواخر فبراير المقبل.

من جانبها، أعربت ميشائيلا إنجلماير، رئيسة اتحاد الشؤون الاجتماعية في ألمانيا، عن اعتقادها بأن استثمار الشركة في البنية التحتية "الذي اتسم بالجدية أخيرا" يمثل إشارة إيجابية. وقالت إنه لا ينبغي لجهود التحديث هذه أن تتعثر بعد الانتخابات، بل يجب أن تتوسع بشكل دؤوب، وأضافت أن النقل بالسكك الحديدية هو العمود الفقري للتنقل الصديق للبيئة ويجب أن يكون متاحًا للجميع.