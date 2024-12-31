وقالت "كوفبك" إن شركاتها التابعة "كوفبك باكستان القابضة بي في"، و"كوفبك باكستان بي في"، و"كيرثار باكستان بي في"، تخارجت من أصولها غير التشغيلية في باكستان لصالح إحدى شركات القطاع الخاص البارزة في مجال الاستكشاف والإنتاج في باكستان ذات الحضور المحلي والدولي الكبيرين، بحسب البيان.

وأكدت "كوفبك"، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكوينية، أنها لا تزال شريكا استراتيجيا للحكومة الباكستانية منذ عقود في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مشيرة إلى أنها على الرغم من هذا التخارج فإنها تواصل حاليا دورها كمشغل لقطاع "ماخاد" الباكستاني.

وأوضحت أنها تعمل أيضا على تنويع وتوسيع أعمالها مع الهيئة العامة لامتيازات البترول وشركات الاستكشاف والإنتاج الكبرى في باكستان من خلال التحضير لجولة العطاءات البحرية القادمة، مؤكدة التزامها بتعزيز وجودها ومواصلة النمو في قطاع الطاقة الباكستاني.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في "كوفبك"، بالبيان، إن هذا التخارج يتماشى تماما مع استراتيجية الشركة لتحسين محفظتها من خلال ترشيد الأصول والتركيز على الفرص ذات الإمكانات العالية عبر عمليات الاستحواذ المدروسة خصوصا في مجال الاستكشاف والتطوير.