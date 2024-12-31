وأشارت وكالة بلومبرغ العالمية إلى وجود زيادة بالفعل في أسعار العقود الآجلة للعام المقبل، وهو ما يمثل إشارة قوية إلى أن الأسعار قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

ويشير بعض المتعاملين إلى أن توقف ضخ الغاز من روسيا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنحو 10 يورو لكل ميغاوات/ساعة مقارنة بالأسعار في حال استمرار الضخ كالمعتاد.

يذكر أن نحو نصف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تمر عبر أراضي أوكرانيا من خلال اتفاق للنقل مدته خمس سنوات، وسينتهي بنهاية الشهر الحالي.

وفي الأسبوع الماضي استبعد المسؤولون في روسيا وأوكرانيا تجديد الاتفاق.

في الوقت نفسه فإن مخزونات الغاز الاحتياطية في أوروبا تتراجع بوتيرة أسرع من المعتاد بسبب فترة الطقس البارد وضعف الرياح مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة في أغراض التدفئة من ناحية وانخفاض إنتاج محطات طاقة الرياح في القارة من ناحية أخرى.

يذكر أن الـ 15 مليار متر مكعب من الغاز الذي ترسله روسيا حالياً إلى أوروبا عبر أوكرانيا كل عام لا يشكل سوى أقل من 5 بالمئة من احتياجات القارة الإجمالية.

ومع ذلك، ورغم الإشارة الواضحة إلى ذلك، فإن فقدان أحد آخر الطرق المتبقية لنقل الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب من شأنه أن يفرض المزيد من الضغوط على سوق الغاز التي تعاني من نقص المعروض بالفعل ويدفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع، وفقاً لمحللي شركة إنيرجي أسبكتس المحدودة في مذكرة صدرت هذا الشهر.

من ناحيته حث رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو المفوضية الأوروبية على معالجة التوقف الوشيك لعبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، مشيرا إلى أن التأثير الاقتصادي على الاتحاد الأوروبي سيتجاوز بكثير تأثيره على روسيا.

وتعد رسالة فيكو إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فى هذا الشأن أول محاولة منه لضمان تدخلها الشخصي في هذا النزاع. وتضمنت الرسالة انتقادا حادا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب تعهده بوقف تدفقات الغاز الروسي لمنع دعم الحرب الروسية ضد بلاده، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتجنبت فون دير لاين الانخراط المباشر في هذا النزاع، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري القادم من روسيا. وينتهي اتفاق عبور الغاز في 31 ديسمبر.

وأشار فيكو، الذي تعتمد بلاده بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي، إلى أن الأسر والشركات الأوروبية قد تواجه زيادة إضافية في تكاليف الغاز تتراوح بين 40 و50 مليار يورو (42 و52 مليار دولار) سنويا، بالإضافة إلى ما بين 60 و 70 مليار يورو سنويا تكاليف إضافية للكهرباء.