وأفاد مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية بأنه تم رفع ضريبة الاستهلاك الخاصة لكل لتر من الوقود بنحو ستة بالمئة.

ويتم تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود كل ستة أشهر على أساس مؤشر أسعار المنتجين.

وعادة ما يكون للضرائب على الوقود تأثير كبير على التضخم.

لكن وزير المالية محمد شيمشك قال الأحد إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ في 2025 ستتم بطريقة لا تؤثر على توقعات التضخم في البلاد خلال العام.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 47.1 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى من المتوقع لكنه عند أدنى مستوى منذ منتصف عام 2023.

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" تراجع التضخم إلى 26.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2025 أي أنه سيكون أعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 21 بالمئة.