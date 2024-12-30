ومن المتوقع أن يدخل التغيير حيز التنفيذ في بداية عام 2026، ومع ذلك، سينتهي التداول يوم الجمعة الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي لضمان إمكانية الاحتفال بيوم السبت اليهودي، بحسب ما ذكرته رويترز.

وتمتد أيام تداول الأسهم الإسرائيلية حاليا من الأحد إلى الخميس.

وقال سموتريتش في بيان "هذه الخطوة ستسهل على المستثمرين العالميين الوصول لسوق رأس المال الإسرائيلي والاستثمار في سوقنا دون حواجز غير ضرورية وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي على المدى البعيد".

وقال إيتاي بن زئيف، الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب، إن انتقال التعاملات بحيث تكون من الاثنين إلى الجمعة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمار الدولي، ويعزز جاذبية الشركات الإسرائيلية ويسرع نمو سوق رأس المال المحلي.

وتأمل بورصة تل أبيب منذ مدة طويلة في أن يؤدي قرار التحول، بعيدا عن أسبوع العمل الإسرائيلي من الأحد للخميس إلى أسبوع يتداخل بصورة أكبر مع وول ستريت والبورصات الأوروبية، إلى إدراجها في فئة أوروبا لمزود المؤشرات العالمي (إم.إس.سي.آي).

ورفضت إم.إس.سي.آي في عام 2022 تحويلها إلى منطقة جديدة، مشيرة إلى اختلاف أيام تداول السوق كسبب رئيسي لهذا الرفض.

ويتم تداول الشيكل الإسرائيلي بالفعل يوم الجمعة وتستمر خدمات أخرى في العمل خلال السبت في تل أبيب أكثر من معظم المدن الأخرى في إسرائيل.