وانتعشت العملة الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية وسط توقعات بأن يكون المركزي الأميركي أقل ميلا لتيسير السياسة النقدية مع بقاء التضخم أعلى من هدف البنك السنوي البالغ اثنين بالمئة. ويتوقع المحللون أيضا أن تعمل سياسات إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تعزيز النمو وزيادة ضغوط الأسعار العام المقبل.

وخفض صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي هذا الشهر توقعاتهم لأسعار الفائدة لعام 2025 إلى 50 نقطة أساس، من 100، وقال رئيس البنك المركزي جيروم باول إن المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض تعتمد الآن على المزيد من التقدم في خفض التضخم.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية، إلى تسجيل مكاسب سنوية 6.7 بالمئة. وارتفع في أحدث التعاملات 0.18 بالمئة إلى 108.17 نقطة اليوم، بعد أن حقق أعلى أداء له في عامين عند 108.54 نقطة في 20 ديسمبر.

وعانى الين من الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب 11.4 بالمئة مقابل العملة اليابانية هذا العام، لتكون رابع سنة على التوالي يحقق فيها مكاسب. وتراجع الدولار في أحدث التعاملات أمام العملة اليابانية 0.46 بالمئة إلى 157.09 ين.

ويتجه اليورو إلى تسجيل انخفاض 5.7 بالمئة أمام الدولار هذا العام، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات في 2024 ومع توقع الأسواق بأن يخفض البنك الفائدة بوتيرة أسرع مقارنة بنظيره الأميركي في 2025. وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.29 بالمئة إلى 1.0397 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.21 بالمئة إلى 1.2552 دولار ويتجه إلى تسجيل خسارة سنوية 1.2 بالمئة.

كما تراجعت عملة بتكوين المشفرة 2.30 بالمئة إلى 92211 دولارا متخلية عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108379.28 دولار الذي سجلته في 17 ديسمبر. وقفزت بنحو 116 بالمئة منذ بداية العام.