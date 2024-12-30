وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.9 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 2.1 بالمئة وسهم شركة أكوا باور 2.7 بالمئة.

وبعد الإغلاق أعلنت أكوا باور دخولها إلى السوق الصينية من خلال تأمين مشروعات طاقة متجددة بقدرة تزيد على واحد غيغاوات بالتعاون مع شركاء صينيين.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2014، بدعم من ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.8 بالمئة وسهم إعمار للتطوير ثلاثة بالمئة.

وقال جوزيف ضاهرية من شركة تيك ميل للوساطة إن قطاع العقارات له دور كبير وراء مسيرة السوق الصعودية.

وأضاف "هذا القطاع ساهم بشكل كبير في المكاسب القوية التي تحققت هذا العام، ما منح سوق دبي وضعا استثنائيا بين أسواق المنطقة".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الأحد عن وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري القول إن حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد "بالأسعار الثابتة" بلغ 879.6 مليار درهم في النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 3.6 بالمئة.

وفي أبوظبي أغلق المؤشر مرتفعا واحدا بالمئة.

وفي سياق منفصل، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن مجلس إدارتها اعتمد هدف إعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني.

وهبط المؤشر في قطر 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة مع انخفاض سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.3 بالمئة.

واختتم المؤشر الرئيسي في البحرين التعاملات على استقرار عند 1844 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.6 بالمئة إلى 4545 نقطة.

كما صعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 بالمئة إلى 7866 نقطة.