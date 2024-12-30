وارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.8 بالمئة في ديسمبر مقارنة بـ 2.4 بالمئة في نوفمبر. وتم تسجيل معدل مماثل آخر مرة في يوليو. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 2.6 بالمئة.

وارتفع أيضا معدل التضخم الموحد للاتحاد الأوروبي ليصل إلى 2.8 بالمئة مقارنة بـ 2.4 بالمئة. ويعد هذا أعلى معدل تضخم منذ يوليو الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9 بالمئة. وتوقع خبراء الاقتصاد معدلا سنويا قدره 2.6 بالمئة.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الإسباني بأن الزيادة في نسبة التضخم السنوي تعكس إلى حد كبير الزيادة في أسعار الوقود مقارنة بانخفاضها في ديسمبر 2023.