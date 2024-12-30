وتجري محادثات بين الإدارة الجديدة في سوريا وبين تركيا بشأن إمدادات الكهرباء منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد هذا الشهر بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما.

وردا على سؤال عما إذا كانت تشارك في محادثات إمدادات الكهرباء، قالت كارباورشيب في بيان لرويترز "يجري تقييم العديد من البدائل لإنتاج الطاقة. ونحن أحد هذه البدائل".

وأضافت "هناك محادثات بين الدولتين، ويجري تقييم البدائل. ومن السابق لأوانه بالنسبة لنا أن نقول أي شيء في هذه المرحلة".

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده مستعدة لتصدير الكهرباء إلى سوريا.

وبالإضافة إلى توفير الكهرباء من الشبكة بين البلدين، فلدى تركيا أيضا خيار استخدام السفن التي تحمل محطات كهرباء عائمة، والمعروفة باسم السفن الكهربائية.

وتنتج كارباورشيب، التابعة لشركة كارادينيز القابضة، الكهرباء لما لا يقل عن 12 دولة في أفريقيا وأميركا الجنوبية من السفن الراسية في موانئ تلك الدول.

وتبلغ قدرة أكبر سفن الشركة 470 ميغاوات، بما يزيد على إجمالي قدرة الطاقة الكهربائية المركبة في سوريا بعشرة بالمئة، إلا أن الموانئ يجب أن تكون مجهزة بالإمكانات اللازمة لنقل الكهرباء حتى يتسنى ربط السفن بها.