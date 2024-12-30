وغداة كارثة جوية هي الأسوأ تشهدها على أراضيها، تستعد كوريا الجنوبية لاستضافة مسؤولين أميركيين في مجال سلامة الطيران وخبراء من شركة بوينغ للمشاركة في التحقيق بتحطم الطائرة الذي عزاه مسؤولون محليون في تصريحات أولية الأحد الى اصطدام بالطيور، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وكانت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة "جيجو" للنقل الجوي المنخفض الكلفة، تنقل على متنها 181 شخصا في رحلة من تايلاند، هم 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم. وأطلقت نداء تحذيريا قبل أن تحط من دون عجلات الهبوط على مدرج المطار، وانزلقت الى أن اصطدمت بحاجز وتحولت كرة لهب.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا على متن الرحلة 2216 باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ انقاذهما.

وفي تعاملات ما قبل السوق اليوم، انخفض سهم بوينغ بنحو 4 بالمئة متأثرة بحادث سقوط الطائرة.

وأعلنت السلطات في كوريا الجنوبية الحداد سبعة أيام، ووصل الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشوي سانغ-موك الى موان لتفقد موقع التحطم وحضور مراسم تأبين للضحايا.

وأكد تشوي الذي تولى مهمته الجمعة في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها سيول تخللها عزل البرلمان الرئيس الأصيل وخلفه بالوكالة عقب محاولة فرض الأحكام العرفية، أن السلطات تبذل "كل الجهود" لمساعدة أسر ضحايا الطائرة.

وشدد على أن السلطات ستفتح "تحقيقا شاملا في أسباب الحادث"، وأن كوريا الجنوبية ستجري "فحصا عاجلا لسلامة نظام تشغيل الطائرات بشكل عام" لتجنب كوارث مستقبلية في مجال الطيران.

وقال جو جونغ-وان، رئيس مكتب سياسة الطيران في وزارة النقل للصحافيين إنّ "101 طائرة من طراز B737-800 تعمل حاليا في كوريا الجنوبية. لذلك، فإنّنا ندرس الخيارات" لإجراء عمليات فحص خاصة لهذا الأسطول من الطائرات.

ولكوريا الجنوبية سجل قوي في سلامة الطيران ونادرا ما تشهد حوادث مميتة. وكان من أبرز الحوادث تحطم طائرة بوينغ 767 للخطوط الجوية الصينية قرب مطار بوسان في 15 أبريل 2022، ما أدى الى مقتل 129 شخصا.

وأكد المسؤولون الأحد انهم عثروا على الصندوقين الأسودين لطائرة الرحلة 2216. ويخصص أحدهما لتسجيل كل بيانات الرحلة، بينما يَحفظ الآخر التسجيلات الصوتية لقمرة القيادة.

وأكد المسؤولون أنهم حددوا الى الآن هويات 146 من الضحايا باستخدام فحوص الحمض النووي أو بصمات الأصابع.

وأمضى كثيرون من أقارب القتلى الليل في المطار في خيم أقيمت خصيصا لهذه الغاية، بعد يوم طويل طغى عليه مزيج من الترقب والحزن والأسى.

وقال مسنّ في صالة المطار طالبا عدم ذكر اسمه "كان ابني على متن الطائرة" ولم يتمّ التعرف الى جثته بعد.

تأبين

وتجمع عدد من الأشخاص في وقت مبكر الإثنين قرب المطار، بينهم رجل وامرأة كانا يحدقان عبر السياج ببقايا الطائرة من أبواب ومقاعد وقطع معدنية ملتوية، إضافة الى ذيل الطائرة الذي بقي جزء كبير منه سليما لكن غطاه السواد جراء الحريق الذي اندلع عند تحطمها الأحد.

وقام عدد من الجنود بالتفتيش بعناية في حقل من القصب مجاور للمدرج، في ما بدا بحثا عن أي بقايا بشرية محتملة.

وأكدت السلطات أن كل ركاب الطائرة كانوا كوريين جنوبيين باستثناء اثنين من التايلانديين. وراوحت أعمارهم بين ثلاثة أعوام و78 عاما.

وهذا أول حادث مميت في تاريخ شركة طيران "جيجو" التي تأسست في 2005 وتعتبر من بين أكبر شركات الطيران المنخفض التكلفة في كوريا الجنوبية.

وتقدمت الشركة بـ"اعتذار صادق" لعائلات الضحايا. وقام عدد من كبار مسؤوليها بالانحناء احتراما لذكراهم خلال مؤتمر صحافي في سيول.

وقالت الشركة إن طائرة أخرى عائدة لها، أيضا من طراز بوينغ 737-800، عانت مشكلات مرتبطة بمعدات الهبوط، واضطرت للعودة الى مطار غيمبو الدولي في سيول بعيد إقلاعها منه الإثنين.

وأوضح أحد مسؤولي الشركة خلال مؤتمر صحافي "بعيد الإقلاع، صدرت إشارة عبر أجهزة مراقبة الطائرة بشأن رصد مشكلة في معدات الهبوط".

وأكد أن الربان "تواصل مع المراقبين الأرضيين، وبعد اتخاذ إجراءات إضافية، عادت معدات الهبوط لوضعها الطبيعي. لكن اتخذ القرار بالعودة الى المطار لإجراء فحص شامل للطائرة".

وكانت الطائرة تقوم برحلة صباحية بين مطار غيمبو وجزيرة جيجو الكورية الجنوبية. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 21 راكبا آثروا عدم ركوب الطائرة البديلة التي وفّرتها الشركة، معللين ذلك بمخاوف بشأن السلامة وغيرها.

ولشركة جيجو أسطول من 41 طائرة، 39 بينها من طراز بوينغ 737-800.

"مخالفة لمعايير السلامة"

وأظهر فيديو انتشر الأحد طائرة شركة "جيجو" وهي تنزلق على مدرج المطار قبل أن تصطدم بجدار وتنفجر. وأثار الشريط تساؤلات من خبراء عما اذا كانت هندسة المطار أدت دورا في الحادث.

وقال كيم كوانغ-إيل، وهو طيار سابق وأستاذ علوم الطيران في جامعة سيلا، إنه شعر "بغضب بالغ" لرؤيته الطائرة تقوم بهبوط اضطراري ماهر، لتصطدم بجدار في نهاية المطاف.

وأوضح لوكالة فرانس برس "ما كان ينبغي أن يقام هيكل صلب في تلك الناحية على الإطلاق"، مضيفا "عادة، لا يقام عائق صلب في نهاية المدرج".

وشدد على أن هذا الأمر "مخالف لمعايير سلامة الملاحة الجوية الدولية"، مشيرا الى أن "الهيكل المعني سبّب تحطم الطائرة واشتعالها".

وتابع "خارج المطار، لا تقام في العادة سوى أسوار تكون ليّنة ولا تسبب ضررا كبيرا. كان يمكن للطائرة أن تنزلق بشكل إضافي وتتوقف من تلقاء ذاتها. هذا الهيكل (الذي اصطدمت به) غير الضروري هو أمر مؤسف للغاية".