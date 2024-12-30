ويتيح هذا البرنامج فرصا أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط الشركة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا ويمنح الأولوية لخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.

ووفقا لبيان نشره مكتب أبوظبي الإعلامي، الاثنين، فقد أسهم هذا البرنامج في عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي وتوفير 5500 فرصة عمل للإماراتيين في القطاع الخاص.

وبهذا ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي أعيد توجيهها إلى الاقتصاد المحلي إلى 242 مليار درهم، ويرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين وُظفوا في القطاع الخاص إلى 17 ألف مواطن منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.

وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في أدنوك إن الشركة تواصل "تأدية دورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة... ونشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع".

ومنذ عام 2022، وقعت "أدنوك" اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم لتصنيع منتجات رئيسية محلياً، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.

وتدعم هذه الجهود مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف لدعم تطور القطاع الصناعي، تعمل "أدنوك" على دعم نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.

ومؤخراً، قام عدد من الموردين العاملين مع "أدنوك" من ضمنهم شركات “أبيكس"، و"كيلفين"، و"رويال"، و"إن سي تي إتش"، و" إن سي س" و"ايه دي إن إتش" بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات، وذلك خلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية.

وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت "أدنوك" قد وقعت في وقت سابق بقيمة تزيد عن مليار درهم، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة "أدنوك" خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.

وتعزز الاتفاقيات التي وقعتها "أدنوك" لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة التزامها بدعم إستراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز جهودها لزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25 بالمئة إلى 60 بالمئة عبر 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.

كما قامت "أدنوك" مؤخراً بترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.

وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024"، افتتاح ثمانية من شركاء "أدنوك" ، منشآت تصنيع في دولة الإمارات ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة "اصنع في الإمارات" إلى 33 منشأة.