وبلغ التضخم السنوي 47.1 بالمئة في نوفمبر وهو أعلى من المتوقع لكن عند أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2023. وتوقع استطلاع أجرته رويترز أنه سينخفض إلى 26.5 بالمئة بنهاية عام 2025، بما يتجاوز توقعات البنك المركزي البالغة 21 بالمئة.

وتزيد الضرائب على الوقود والتبغ كل عام بناء على مؤشر أسعار المنتجين، ولها تأثير كبير على التضخم.

وقال شيمشك لصحفيين في شانلي أورفا، الأحد، إن الحكومة حريصة على الحفاظ على الانخفاض الذي شهده التضخم في الآونة الأخيرة.

وأضاف أنه سيتم إنهاء مخطط الودائع المحمية بالعملات الأجنبية في البلاد دون إثارة أي تقلبات في الأسواق. وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق أن ذلك المخطط سينتهي في عام 2025.