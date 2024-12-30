وهبط مؤشر نيكي الياباني 0.96 بالمئة عند الإغلاق إلى 39894.54 نقطة بعد أن فتح مرتفعا 0.11 بالمئة. واختتم التداولات يوم الجمعة عند أعلى مستوى إغلاق في خمسة أشهر عند 40281.16 نقطة بعد سلسلة من المكاسب استمرت ثلاث جلسات.

وارتفع المؤشر 19.22 بالمئة هذا العام مدعوما بضعف الين وسياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي ينتهجها البنك المركزي الياباني. وارتفع المؤشر 28 بالمئة في 2023.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 2784.92 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير المحللين الاستراتيجيين لدى أوكاسان للأوراق المالية "باع المستثمرون الأسهم اليوم لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد مؤشرات واضحة على تجاوز نيكي مستويات 40 ألف نقطة".

وأضاف "لكن هذا لا يعني أن المستثمرين متشائمون بشأن السوق في العام المقبل. ربما يريدون فقط تجنب المخاطر خلال إغلاق الأسواق في اليابان بمناسبة العام الجديد".

ومن المقرر إعادة فتح الأسواق اليابانية في السادس من يناير 2025، وذلك بعد إغلاقها بمناسبة عطلة السنة الجديدة بدءا من غد الثلاثاء.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 1.59 بالمئة مشكلا أكبر الضغوط على المؤشر نيكي. وهبط سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.6 بالمئة.

وانخفض سهم نيسان موتور 5.73 بالمئة ليصبح أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر. وارتفع سهم شركة تصنيع السيارات بنسبة 33.7 بالمئة هذا الشهر بعد ورود أنباء عن محادثات اندماج مع نظيرتها هوندا موتور. ومع ذلك، أنهى السهم العام الجاري منخفضا 13.39 بالمئة.

وزاد سهم فوجيكورا لتصنيع الكابلات لمراكز البيانات ستة أمثال هذا العام ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على نيكي.

وهبط سهم شركة ليزرتك التي تصنع معدات الفحص المستخدمة في تصنيع الرقائق الإلكترونية 59 بالمئة هذا العام، وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي.