وأعادت تركيا، التي دعمت فصائل معارضة شاركت في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من حكم جارتها سوريا هذا الشهر بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما، فتح سفارتها في دمشق وأجرت بالفعل اتصالات عالية المستوى مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني".

وقال بيرقدار لصحفيين بمدينة شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا "ربما يتم تلبية الكهرباء التي تحتاجها سوريا ولبنان في البداية عن طريق تصديرها من تركيا، وبالطبع يمكننا رؤية الصورة بشكل أكثر وضوحا بعد الاطلاع على الوضع في شبكة النقل".

ومن المقرر أن يبحث وفد الوزارة الذي وصل إلى دمشق، السبت، ووفقا لتصريحات سابقة لبيرقدار، التعاون المحتمل في مجال الطاقة بما في ذلك نقل الكهرباء لتعويض جزء من عجزها.

وأضاف أن الطاقة الكهربائية المركبة في سوريا بقدرة 8500 ميغاوات قبل الحرب انخفضت إلى نحو 3500 ميغاوات.

وقال إن "الغالبية العظمى من الأفراد يوفرون احتياجاتهم من الكهرباء من خلال المولدات، لذلك فإن هناك في الواقع حاجة ماسة للغاية للكهرباء"، مضيفا أن فريق الوزارة يبحث في كيفية استخدام موارد سوريا نفسها من النفط والغاز الطبيعي.

وسبق أن تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة ستفعل كل ما يلزم لإعادة إعمار سوريا.

وتمد تركيا حاليا بالكهرباء بعض مناطق شمال سوريا حيث شنت أربع عمليات عسكرية منذ عام 2016، بحسب وكالة رويترز.