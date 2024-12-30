وخلال الجلسة لامس سهم "جيجو إير" أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6920 وونا، وهوت أسهم الشركة الأم AK Holdings بنسبة 12 بالمئة.

وبشكل عام، هبط قطاع الطيران في مؤشر كوسبي، إذ هوت أسهم كل من "كوريان إيرلاينز" بنسبة 3 بالمئة، و"تي واي إير" 3.23 بالمئة، و"جين إير" 2.83 بالمئة، فيما ارتفع سهم "إير بوسان" 3.14 بالمئة.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى حوالي 2399 نقطة.

في سياق متصل، أمرت كوريا الجنوبية الاثنين بإجراء "فحص شامل" لجميع طائرات بوينغ 737-800 التي تديرها شركات الطيران في البلاد.

واستمرت الاضطرابات السياسية حيث طلب مسؤولو إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية مذكرة من المحكمة، الاثنين، لاحتجاز الرئيس المعزول يون سوك يول. ويحقق المسؤولون فيما إذا كان مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون في 3 ديسمبر يرقى إلى التمرد.

وكانت شركة "جيجو إير" الكورية الجنوبية للطيران، قد أعلنت، الأحد، أنها لن تدخر وسعا للاستجابة لحادث تحطم طائرتها التي كانت تقل على متنها 181 شخصا، وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن أولويتها القصوى هي دعم أسر الضحايا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الرئيس التنفيذي لشركة "جيجو إير"، كيم إي-بيه، قوله في بيان: "نعرب عن أعمق تعازينا واعتذاراتنا للركاب الذين فقدوا أرواحهم في الحادث وللأسر المفجوعة".

اليابان

وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل إلى 39914 نقطة، وستختتم بورصة طوكيو تداولات عام 2024 باحتفال نهاية العام حيث تبدأ اليابان عطلة رأس السنة الجديدة.

كما تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 20030 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 3409 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 8191 نقطة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأميركية على تراجع مع نهاية تداولات الجمعة الماضي.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات منخفضا 0.8 بالمئة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بـ 1.1 بالمئة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بواقع 1.5 بالمئة.

وفي سوق الطاقة، الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بواقع سنت واحد ليصل إلى 70.61 دولارا للبرميل، فيما تراجع سعر خام برنت، الوسيط العالمي، بواقع سنت واحد ليصل إلى 73.78 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، الاثنين، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني، ليصل إلى 157.83 ين، من 157.75 ين، فيما تراجع اليورو ليصل إلى 1.0516 دولار، من 1.0491 دولار.