وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع أربعة بالمئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر.

وكان المركزي الروسي قد حافظ على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير عند 21 بالمئة، ليؤجل بذلك المزيد من الزيادات فيما يعاني لكبح التضخم الناتج عن الإنفاق الحكومي على الحرب ضد أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي سنوي إن الاقتصاد قد ينمو بنسبة 4% هذا العام لكن التضخم يشكل إشارة مقلقة.

وأكد إن الاقتصاد الروسي مستقر رغم بعض التضخم المفرط الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.