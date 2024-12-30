سجلت أسعار النفط تراجعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام حيث يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.