ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان صحفي للوزارة، أن العقدين يأتيان ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة الكهربائية في الدولة واستدامتها.

وأوضح البيان أن العقد الأول يشمل القيام بأعمال خدمات هندسية عالية الدقة والكفاءة لمجموعة من الوحدات التوربينية الغازية والبخارية المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية في الكويت.

فيما يتمثل العقد الثاني بتطوير وتحديث الغلايات البخارية المعنية بتوليد الكهرباء وتقطير المياه والأنظمة المساعدة لها في محطة الدوحة الغربية.