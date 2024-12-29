وقال مجلس الوزراء في بيان إنه تم أيضا التوقيع على اتفاقية ترخيص فني حصري بين مجموعة المنصور للسيارات والشركة الصينية المالكة لعلامة "إم جي".

كما شهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل مُمثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة.

وتعكف مصر في الآونة الأخيرة على توقيع عقود من هذا النوع يتم بمقتضاها تصنيع أو تجميع السيارات في البلاد.

وتشهد السوق المصرية في الوقت الحالي طرح سيارات تجميع أو تصنيع محلي من علامتي هيونداي ونيسان، فيما تنتظر السوق طرح سيارات أخرى محليا مثل بروتون الماليزية وعودة شركة النصر للسيارات المصرية لإنتاج سيارات جديدة.