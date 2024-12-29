وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إنه لم يتبق ما يكفي من الوقت في العام الجاري لتوقيع اتفاقية جديدة لنقل الغاز مع أوكرانيا، وحمل كييف المسؤولية لرفضها تمديد الاتفاقية التي يُنقل بموجبها الغاز إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا.

وتنتهي اتفاقية نقل الغاز الحالية بين روسيا وأوكرانيا، والتي تبلغ مدتها خمس سنوات، بنهاية العام الجاري.

وأظهرت بيانات من شركة (يوستريم) لتشغيل نظام نقل الغاز الطبيعي إلى سلوفاكيا أن حصص الغاز الطبيعي المقررة إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا اليوم الأحد جاءت متماشية مع مستويات الأيام السابقة في ديسمبر.

وتتماشي الحصص المتدفقة إلى النمسا من سلوفاكيا أيضا مع اليوم السابق، في حين ظلت الحصص المتجهة إلى جمهورية التشيك من سلوفاكيا دون تغيير مقارنة باليوم السابق.