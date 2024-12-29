وقال ممثل ميناء طرطوس، وهي المدينة الساحلية الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، إن الموانئ استأنفت عملها بالكامل بعد توقف قصير ناتج عن تغيير السلطة في سوريا.

وأوضح بحسب بيان: "بعد تغيير السلطة في سوريا، علقت موانئ اللاذقية وطرطوس عملها مؤقتا، لذلك شكلت السفن التي تنتظر التفريغ طابورا"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف أن الأمر استغرق حوالي أسبوعين لاستعادة عمليات التشغيل بشكل عادي، مشيرا إلى أن كلا الميناءين يخدمان السفن الآن ويعملان كالمعتاد.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا أنس خطاب، قد أكد الأحد، أنه سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن خطاب قوله: "عانى شعبنا بمختلف أطيافه وفئاته الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح".

وأضاف خطاب: "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم".