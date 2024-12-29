وقال دميتري ريلكو، رئيس شركة "إيكار" للاستشارات إن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة ارتفع ثلاثة دولارات إلى 237 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في نهاية يناير.

وقالت شركة سوفيكون الاستشارية إن أسعار القمح الروسي بنسبة البروتين نفسها وشروط تسليم مماثلة تراوحت بين 233 و239 دولارا للطن، مقارنة مع 232 إلى 238 دولارا في الأسبوع السابق.

ويُعتقد أن الجزائر اشترت 1.17 مليون طن من القمح الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي، تعاقد على نحو 1.267 مليون طن من القمح، معظمها من روسيا.