وأضافت أن الشركة تحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء بما في ذلك إنهاء عقد التوريد مع مولدوفا.

وتزود روسيا مولدوفا بنحو ملياري متر مكعب من الغاز سنويا، ويتم ضخه عبر أوكرانيا إلى منطقة ترانسدنيستريا المنشقة حيث يستخدم لتوليد الطاقة الرخيصة وتباع إلى الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في مولدوفا.

وندد رئيس الوزراء المولدوفي، دورين ريتشيان، بالقرار الروسي، الذي يهدد بوقف كامل لصادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا وإلى أوروبا، حيث يتدفق إلى سلوفاكيا والنمسا وهنغاريا وإيطاليا، بمجرد انتهاء أجل اتفاقية نقل الغاز الحالية مع أوكرانيا في 31 ديسمبر.

وستكون مولدوفا الأكثر تضررا من وقف الصادرات.

وكتب ريتشيان على فيسبوك: "يؤكد هذا القرار مجددا نية الكرملين ترك سكان منطقة ترانسدنيستريا بدون إنارة أو تدفئة في منتصف فصل الشتاء"، متهما روسيا باستخدام الطاقة سلاحا سياسيا.

وتنفي موسكو هذه الاتهامات.

ووفقا للحسابات الروسية، يبلغ الدين 709 ملايين دولار، أما مولدوفا فقد حددت الدين عند 8.6 مليون دولار.