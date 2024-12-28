وبحسب بيان على وكالة الأنباء العراقية، السبت، قال السعداوي إن الرحلات الجوية من العراق إلى لبنان سيتم استئنافها بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وعلقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى لبنان في الثامن من ديسمبر بسبب مخاوف أمنية بشأن الوضع في سوريا.

وسيطرت قوات المعارضة السورية على دمشق في الثامن من ديسمبر ، مما أجبر الرئيس بشار الأسد على الذهاب إلى روسيا بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية.