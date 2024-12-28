وأصبح المصنعون ملزمين من الآن فصاعدا توفير شاحن ذي منفذ "يو إس بي- سي" USB-C لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تباع في دول الاتحاد السبع والعشرين.

وأعلن البرلمان الأوروبي في منشور عبر منصة "إكس" أن "كل الهواتف المحمولة الجديدة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس ومكبرات الصوت ولوحات المفاتيح وسواها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى المباعة في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تُجهّز اعتبارا من اليوم بمنفذ شحن "يو إس بي" من النوع "سي".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن قاعدة الشاحن الموحّد ستساهم في تبسيط حياة الأوروبيين والإقلال من التكلفة المترتبة على المستهلكين من خلال تمكينهم من شراء جهاز جديد من دون شاحن جديد.

وتوقع الاتحاد أيضا أن يؤدي هذا الإجراء إلى الحدّ من عدد أجهزة الشحن القديمة.

وأُقِرَّ القانون للمرة الأولى عام 2022 بعد مواجهة مع شركة "آبل" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا. وأُعطيَت الشركات مهلة حتى 28 ديسمبر من هذه السنة لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.

وأُعطِيَت الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضا مهلة إضافية تنتهي في مطلع سنة 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.

وكتبت المفوضية الأوروبية على منصة "إكس" السبت: "لقد حان وقت الشاحن".

وأضافت: "هذا يعني تكنولوجيا شحن أفضل، والحدّ من النفايات الإلكترونية، ومن المتاعب في العثور على أجهزة الشحن التي تحتاجونها".