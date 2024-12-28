وأظهرت بيانات أولية من مجموعة بورصات لندن، السبت، أن نحو نصف هذه الصادرات قد ذهب إلى أوروبا.

واستقبلت أوروبا حوالي 16 مليون طن أو 50 بالمئة من إجمالي الصادرات الروسية، بينما استوردت الصين، أكبر مستورد منفرد من روسيا للغاز الفائق البرودة، أكثر من سبعة ملايين طن.

وفي أوروبا، جرى تسليم صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية في الغالب هذا العام إلى فرنسا، التي استوردت أكثر من 5.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، تليها بلجيكا وإسبانيا.

وأوضحت البيانات أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإجمالية الروسية في ديسمبر وحده مستقرة مقارنة بشهر نوفمبر، عند حوالي 2.9 مليون طن.

وزاد مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تقوده شركة نوفاتيك من الصادرات في عام 2024 نحو 5.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 19.6 مليون طن.

كما ارتفعت الشحنات من المصنع في ديسمبر 4.2 بالمئة عن نوفمبر 2024 إلى 1.73 مليون طن، لكنها انخفضت تسعة بالمئة عن ديسمبر 2023.

وزادت الإمدادات إلى أوروبا من يامال للغاز الطبيعي المسال 1.4 بالمئة إلى 14.2 مليون طن في عام 2024.

وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، أرسل مشروع "أركتيك إل.إن.جي 2" الخاضع للعقوبات الأميركية ست شحنات منذ أن بدأ التصدير في أغسطس.

وقال مصدر مطلع إن شركة نوفاتيك أوقفت العمليات التجارية في القطار التشغيلي الأول والوحيد لمشروع أركتيك "إل.إن.جي 2" في أكتوبر دون خطط لإعادة تشغيله خلال فصل الشتاء.