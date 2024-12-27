وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الجمعة، أن مخزونات الخام تراجعت بواقع 4.2 مليون برميل إلى 416.8 مليون خلال الأسبوع، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 320 ألف برميل.

وزاد استهلاك الخام في مصافي التكرير 205 آلاف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 بالمئة في الأسبوع إلى 92.5 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.6 مليون برميل في الأسبوع إلى 223.7 مليون، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.7 مليون برميل في الأسبوع إلى 116.5 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 313 ألف.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 995 ألف برميل يوميا.