وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، نحو واحد بالمئة اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعومة بتوقعات حدوث انتعاش اقتصادي في الصين وانخفاض المخزونات الأميركية.

وجرى تداول خام برنت عند 73.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 بالمئة مدفوعا بصعود سهم شعاع كابيتال 4.7 بالمئة بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 425.5 مليون درهم (115.86 مليون دولار).

كما ارتفع سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية 2.7 بالمئة، في حين أغلق سهم إعمار العقارية دون تغير يذكر.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع مؤشر دبي 1.4 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.5 بالمئة، وتراجع المؤشر 0.3 بالمئة على أساس أسبوعي.