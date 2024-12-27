وأضافت بيونتيك، وهي شريكة لشركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر في إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19، أنها ستدفع 791.5 مليون دولار للوكالة الأميركية بموجب الاتفاق.

وحصلت الشركة الألمانية على ترخيص لبعض براءات الاختراع من معاهد الصحة الوطنية الأميركية، من بين جهات أخرى، مما يجعل الحكومة الأميركية مستحقة لبعض مدفوعات استخدام حقوق الملكية.

وبشكل منفصل، ستدفع بيونتيك 467 مليون دولار لجامعة بنسلفانيا، التي ستلغي دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة تتهمها بعدم دفع كامل رسوم حقوق الملكية.

وتقول دعوى جامعة بنسلفانيا إن شركة بيونتيك حصلت على ترخيص من الباطن بشأن تكنولوجيا خاصة بالجامعة من خلال شركة أخرى في عام 2017، استخدمتها لاحقا لتطوير اللقاح (كوميرناتي) مع شركة فايزر.