وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء في النرويج، الجمعة، أن مبيعات التجزئة ارتفعت على أساس شهري في نوفمبر بنسبة 0.3 بالمئة، مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار، بعد ارتفاعها بنفس النسبة في أكتوبر الماضي.

وارتفعت مبيعات التجزئة في مجال معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 15.3 بالمئة خلال الشهر، بينما زادت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.9 بالمئة.

ومن ناحية أخرى، تراجعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.8 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 بالمئة في نوفمبر، بعد هبوطها بنفس النسبة في الشهر السابق عليه.