وقال زيلينسكي في منشور باللغة العربية على حسابه في منصة "إكس" إن شحنة الدقيق في طريقها بالفعل إلى سوريا.

وأضاف: "كما وعدنا، نحن ندعم الشعب السوري في وقت حاجته".

وبحسب ما قاله الرئيس الأوكراني، فإنه من المخطط توزيع دقيق القمح على 33,250 عائلة، أو ما يعادل 167 ألف شخص، في الأسابيع القادمة، تزن كل عبوة 15 كيلوغراما ويمكن أن تكفي لإطعام عائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.

وقال: "نتمنى لسوريا وشعبها الأمان والاستقرار والتعافي.. نحن نعرف القيمة الحقيقية لهذه الأمور".