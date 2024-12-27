كانت شركة بياجيو إيروسبيس، غير المرتبطة بشركة بياجيو لصناعة الدراجات النارية من طراز فيسبا، تحت إدارة خاصة تسيطر عليها الحكومة منذ تقديم طلب للحماية من الدائنين في عام 2018.

وقالت الوزارة في بيان إن العرض الذي قدمته شركة بايكار لشراء الشركة تم تفضيله على عرضين نهائيين وملزمين آخرين من شركات دولية.

وأضافت أن هذا العرض "يعتبر الأكثر ملاءمة لضمان مصالح العمال والدائنين (لشركة بياجيو ايروسبيس) وإعادة إطلاق الإمكانيات الصناعية للمجموعة".

وذكر البيان أن بايكار تعهدت بالحفاظ على إنتاج الطائرات وتوسيعه وكذلك أنشطة الدعم الفني والتدريب والخدمات اللوجستية ذات الصلة، بالإضافة إلى صيانة المحركات وتصنيع مكونات المحركات.