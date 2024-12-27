وتساهم المذكرة في تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات والممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال بين الطرفين، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وقال الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار شراكة استراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.

وأكد أن التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وأوضح أنه من خلال المذكرة يتم وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة.

وقال الزعابي إن التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة.

من جانبه، قال لياندرو كوزوكريا، رئيس أركان الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية، إن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثل تشريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية "غوارديا دي فينانزا"، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ستعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بصون الشرعية والأمن في البلدين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزا لأوجه التعاون الاستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشرعة عبر الحدود.