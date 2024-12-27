وانخفض سهم دليفري هيرو بنسبة 9 بالمئة ليصل إلى 26 يورو في فرانكفورت اليوم بعدما قضت المفوضية التايوانية للتجارة العادلة بأن الاستحواذ على "فود باندا" قد يقلص المنافسة.

وكانت شركة أوبر تهدف إلى إبرام الصفقة، التي تصل قيمتها إلى 950 مليون دولار، بحلول النصف الأول من 2025.

هذه الصفقة كانت ستصبح واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في تايوان خارج صناعة الرقائق، وكانت تشكل تراجعا لدليفري هيرو في بعض الأسواق الأسيوية.

وتعمل شركة دليفري هيرو على خفض النفقات وإعادة هيكلة عملياتها بعد رد فعل عنيف من المستثمرين النشطين.