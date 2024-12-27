وبعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد هذا الشهر لتنتهي حرب أهلية استمرت 13 عاما، برزت تركيا كواحدة من أهم الداعمين لجارتها الجنوبية وتعهدت بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

وتركيا واحدة من أولى الدول التي أعادت فتح سفارتها في دمشق، واجتمع وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيان مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني".

وقال بيرقدار لوسائل إعلام تركية إن وفدا ربما يرأسه يعتزم السفر إلى سوريا غدا السبت لمناقشة نقل الكهرباء والبنية التحتية ومسائل أخرى.

ونقلت صحيفة حريت عنه قوله "يتعين علينا توفير الكهرباء بسرعة كبيرة لأجزاء من سوريا لا تتوفر فيها الكهرباء من خلال الاستيراد في المرحلة الأولية. وفي الأمد المتوسط، نعتزم أيضا زيادة الطاقة الكهربائية والقدرة الإنتاجية هناك".

وأضاف "هناك حاجة لكل شيء في سوريا. سنعمل على خطة البنية التحتية الرئيسية مع القادة هناك"، مشيرا إلى أن تركيا قد ترسل أيضا الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.

وأوضح بيرقدار أن أنقرة تعمل على استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي في سوريا لإعادة إعمار البلاد، حيث انخفض إنتاج كليهما بشكل كبير خلال الحرب.

وتابع "هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى مناقشة مثل إنشاء خط لأنابيب النفط من سوريا إلى تركيا ودمجه مع خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، مضيفا أن أنقرة ودمشق يمكن أن تتعاونا في مجالي النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب.

من جهة أخرى، قال بيرقدار إن تركيا مستعدة للتعاون مع دول أخرى لدعم مجال الطاقة في الصومال، حيث تقوم سفينة حفر تركية بالتنقيب عن النفط والغاز، وأضاف أن "هناك عروضا".