وقالت وكالة بلومبرغ، إن أرباح الشركات الصناعية الصينية، في طريقها لتحقيق أكبر تراجع سنوي منذ بدء رصد البيانات في عام 2000.

وفقا لبيان مكتب الإحصاء الوطني، فإن الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الصينية خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري تراجعت بنسبة 4.7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

تعد أرباح الشركات الصناعية مؤشراً حيوياً على الصحة المالية للمصانع والمناجم والمرافق، مما يؤثر على قرارات استثمارها في الأشهر المقبلة، وفقا لما ذكرته بلومبرغ.

وتسعى بكين لإنعاش الاقتصاد الذي واجه تحديات كبيرة منذ جائحة كورنا، حيث جرى تخفيض أسعار الفائدة، وإتاحة المزيد من السيولة لتشجيع الإقراض البنكي وتعزيز الاستهلاك المحلي.

توقعات النمو في الصين

يذكر أن البنك الدولي، رفع أمس الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، ستواصل التأثير على النمو العام المقبل.

وعانى ثاني أكبر اقتصادات العالم هذا العام في الأساس بسبب أزمة عقارية وضعف الطلب المحلي. وربما يتأثر النمو أيضا بقفزة متوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية عند تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير .

ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 بالمئة هذا العام مقابل 4.8 بالمئة في توقعات سابقة بفضل تأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب.

وحددت بكين مستوى مستهدفا للنمو عند "نحو خمسة بالمئة" هذا العام، وهو هدف تقول إنها واثقة من تحقيقه.

ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 بالمئة في 2025،لكنه لا يزال أعلى من توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 بالمئة.

وأضاف البنك أن تباطؤ نمو دخل الأسر وتأثير الثروة السلبي الناتج عن انخفاض أسعار الإسكان سيؤثران على الاستهلاك خلال 2025.