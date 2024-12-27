وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية الجمعة أن الوون الكوري الجنوبي افتتح على التراجع عند 5ر1467 وون مقابل الدولار ، بانخفاض 7ر2 وون عن الجلسة السابقة .

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها الوون إلى ما دون مستوى 1470 وون مقابل الدولار خلال التداول منذ 16 مارس 2009، عندما سجل 1488 وون مقابل الدولار في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

واشتد التوتر السياسي في كوريا الجنوبية حيث من المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية على مقترح عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو بسبب رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية الذين سيحكمون في محاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول.

وفي وقت سابق، صوت البرلمان على عزل "يون" بسبب فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، لفترة قصيرة.

وفي أعقاب فشل الأحكام العرفية، سجل سعر العملة أعلى بكثير من المستوى الحرج عند 1400 وون مقابل الدولار. وقال محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانج -يونج إنه من المتوقع أن تظل العملة حول هذا المستوى في الوقت الحالي.

كما جاء ضعف الوون متزامنا مع التعزيز المستمر للدولار الأميركي، حيث تعمقت المخاوف بشأن تأثير سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي سينتهجها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على الصناعات الكورية الجنوبية والاقتصاد الأوسع.

كما أدت إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تقليص عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي كانت متوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أصل أربعة، إلى إضعاف الوون والعملات الآسيوية الأخرى.

وتعهدت السلطات المالية بضخ سيولة غير محدودة وتنفيذ جميع التدابير المتاحة لدفع استقرار السوق.