وأظهر الإحصاء اقتصادي، يتم كل خمس سنوات، زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 2.7 بالمئة، إلى 129.4 تريليون يوان (حوالي 17.7 تريليون دولار) في عام 2023، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقالت الحكومة، في وقت سابق العام الجاري، إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 126.06 تريليون يوان العام الماضي.

ولم يتطرق التقرير للتأثير الدقيق على نمو الاقتصاد السنوي للصين في عام 2023.

وقال المسؤولون إنه سيتم إصدار المزيد من التفاصيل لاحقا.

وبحسب التقديرات السابقة، ارتفع معدل نمو الاقتصاد بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2023، مقارنة بـ 3 بالمئة في عام 2022.

وبلغ حجم الاقتصاد الأميركي 27.36 تريليون دولار في عام 2023.

وشمل الإحصاء الاقتصادي السنوات التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 في اضطراب النشاط التجاري ومعدلات السفر والأنشطة العادية في الصين بشكل كبير.

ولا يزال الاقتصاد الصيني يتعافى من تلك الصدمات ومن الركود الشديد في سوق الإسكان الذي أعقب حملة صارمة على الاقتراض المفرط من قبل مطوري العقارات.