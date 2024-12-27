وجرى تداول الين عند 157.725 مقابل الدولار بحلول الساعة 0030 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 0.1 بالمئة عن أمس الخميس، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى لتلك الجلسة عند 158.09 ين للدولار، وهو أضعف مستوى للين منذ 17 يوليو.

وأظهر ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في ديسمبر، ونُشر الجمعة، أن بعض المسؤولين أصبحوا أكثر ثقة بشأن رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في حين ظل آخرون حذرين وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه الأجور وسياسات إدارة دونالد ترامب القادمة.

وجاءت بيانات التضخم في طوكيو لشهر ديسمبر، والتي صدرت أيضا الجمعة، داعمة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، إن الأمر سيستغرق "وقتا إضافيا" لتقييم الآفاق المتعلقة بالأجور والاقتصادات الخارجية وخاصة الولايات المتحدة.

وعلى النقيض من ذلك، قال رئيس المركزي الأميركي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر إن مسؤولي البنك المركزي "سيكونون حذرين بشأن المزيد من التخفيضات" بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا.

ويتجه الدولار لتسجيل ارتفاع بنسبة 5.4 بالمئة هذا الشهر مقابل الين وبواقع 11.9 بالمئة خلال العام.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين واليورو والجنيه الإسترليني وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 108.09 وظل بشكل عام قريبا منذ هذا المستوى طوال الأسبوع. وعلى مدار الشهر، ارتفع 2.2 بالمئة.

ويقضي كثير من المتعاملين إجازة في فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

واستقر اليورو عند 1.0421 دولار وانخفض 1.5 بالمئة منذ بداية ديسمبر وحتى الآن. ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر عند 1.25275 دولار خلال اليوم وهبط 1.7 بالمئة منذ بداية الشهر، بحسب بيانات "رويترز".

واستقرت عملة بتكوين عند 95660 دولارا، وانخفضت 1.2 بالمئة هذا الشهر، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108379.28 دولار في 17 ديسمبر. وزادت العملة المشفرة بنحو 125 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.