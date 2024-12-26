وواصل المؤشر في سوق دبي المالي الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلق مرتفعا بنسبة 0.6 بالمئة إلى 5112 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات وثلاثة أشهر.

وارتفع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.5 بالمئة وسهم إعمار للتطوير اثنين بالمئة.

وقفز سهم شعاع كابيتال 5.4 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في نحو أربعة أشهر.

ووافق مجلس إدارة البنك الاستثماري يوم الجمعة على صفقة مع دائن رئيسي لإعادة هيكلة تسهيلات قيمتها 208 ملايين درهم (56.64 مليون دولار).

ويتجه مؤشر دبي لتسجيل مكاسب سنوية للعام الرابع على التوالي، إذ ارتفع 25.9 بالمئة هذا العام، وهي أكبر قفزة منذ عام 2021.

وقال هاني أبو عاقلة كبير محللي السوق في مؤسسة "إكس.تي.بي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "الأساسيات القوية لدبي والبنية الاقتصادية المتنوعة تضعها في وضع فريد مقارنة باقتصادات أخرى في مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "هناك احتمالات قوية لمزيد من النمو في السوق في ظل التوقعات القوية وأنشطة الاكتتاب الجديدة العام المقبل".

وتراجع المؤشر القياسي في قطر للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق منخفضا 0.5 بالمئة، وهبط سهم بنك قطر الوطني 1.2 بالمئة وسهم أوريدو 1.3 بالمئة.

وتراجع المؤشر القياسي السعودي لليوم الثالث على التوالي ليغلق منخفضا 0.3 بالمئة.

وهبط سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.3 بالمئة وهوى سهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 2.7 بالمئة بعد أن اقترح مجلس الإدارة خفض رأس المال وعدم توزيع أرباح للنصف الثاني من عام 2024 والنصف الأول من 2025.

وانخفض المؤشر القياسي في أبوظبي بنسبة 0.4 بالمئة.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة الأميركية ما يقرب من 35 نقطة أساس في 2025، وذلك بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي على السياسة النقدية في منطقة الخليج بشكل كبير نظرا لأن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.9 بالمئة وسهم شركة السويدي إليكتريك 2.1 بالمئة.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على استقرار عند 1986نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على انخفاض 0.3 بالمئة إلى 4468 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 بالمئة إلى 7870 نقطة.