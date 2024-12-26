وأضاف السيسي في بيان أن مصر خسرت أكثر من 60 بالمئة من إيرادات القناة في 2024 مقارنة مع 2023.

وشنت جماعة الحوثي اليمنية ما يقرب من 100 هجوم على سفن تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر.

وأجبرت الهجمات شركات شحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الأطول حول إفريقيا، مما أثر على سير حركة التجارة العالمية بتأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023-2024 من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها.

وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر.

وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في 2015.