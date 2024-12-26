وجاء في إخطار تلقته بورصة الأوراق المالية من "إي مارت"، ليؤكد تقريرا آخر أصدرته خدمة "بلومبرغ نيوز"، أن منصتي "علي إكسبريس إنترناشونال" و"جي ماركت" للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تؤسسان مشروعا مشتركا مملوكا لهما مناصفة.

وتعتزم الشركتان تنفيذ المزيد من الاستثمارات من خلال المشروع المشترك، الذي سيستحوذ على نسبة 100 بالمئة من حجم "جي ماركت".

وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بسبب مناقشة معلومات سرية، لوكالة "بلومبرغ"، إن الكيان الجديد قد تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار.