وأظهرت بيانات مؤقتة صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في إسبانيا، الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.9 بالمئة في نوفمبر الماضي، بعكس انخفاض بنسبة 3.9 بالمئة في أكتوبر الماضي.

وتعد هذه هي أول زيادة يتم تسجيلها منذ مارس من عام 2023، في ظل ارتفاع متجدد لأسعار الطاقة، بحسب البيانات.

ومن حيث الأسعار الإجمالية، توقف الاتجاه النزولي في أسعار الطاقة، وارتفع بنسبة 2.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير من عام 2023.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن هذا الاتجاه الصعودي في أسعار الطاقة جاء نتيجة زيادة أسعار إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبدرجة أقل، تكرير النفط.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2.7 بالمئة.