وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض سعر الفائدة من 50 بالمئة إلى 47.5 بالمئة، في بيان أشار إلى تحسن "توقعات التضخم وسلوك التسعير".

وكان آخر تخفيض يعود إلى فبراير 2023.

وكانت توقعات المحللين أن يخفض المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 1.5 بالمئة فقط.

وبدأ البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار بعدما تخلى الرئيس رجب طيب إردوغان عن معارضته لتشديد السياسة النقدية.

وأبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50 في المئة منذ مارس.

وفي نوفمبر، تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس على التوالي، عند 47.1 بالمئة.

ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في بداية نوفمبر، معولا على معدل 44 في المئة في نهاية العام، مقارنة بـ38 في المئة في توقعات أغسطس.