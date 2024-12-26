ونقلت وكالة رويترز يوم الثلاثاء عن مصدرين قولهما إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاث تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، في وقت تعمل فيه بكين على تكثيف التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

تحركات الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 39 سنتا، أو بنسبة 0.5 بالمئة، إلى 73.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الأميركي 70.46 دولارا للبرميل، بارتفاع 36 سنتا، أو 0.5 بالمئة، عن مستوى تسوية ما قبل عيد الميلاد يوم الثلاثاء.

وتخطط الصين لزيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية، وفقا لإعلان صدر عن وزارة المالية يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء إن أحدث تقرير أسبوعي من معهد البترول الأميركي عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة أظهر انخفاضها بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ويترقب المتعاملون التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة لمعرفة ما إذا كان سيؤكد انخفاض المخزونات.

ومن المقرر أن يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش) الجمعة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، وتراجع مخزونات البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل، ونواتج التقطير بواقع 0.3 مليون برميل.