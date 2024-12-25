وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأربعاء، أن الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، قد ارتفعت بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت إلى ما نسبته 47.1 بالمئة في نفس الفترة.

ومن جهة أخرى، انخفضت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 10.7 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2023، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 17.2 بالمئة.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.3 بالمئة في شهر أكتوبر 2023 إلى 72.6 بالمئة في شهر أكتوبر 2024.

وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 3.8 بالمئة.

"عند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 28.6 بالمئة عن شهر أكتوبر 2023"، بحسب بيان الهيئة.