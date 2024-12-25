وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الروسية (روستات)، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.33 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر.

وتأتي البيانات بعد قرار غير متوقع اتخذه البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21 بالمئة.

وقال البنك إن تشديد السياسة النقدية وفر ظروفا مواتية لخفض التضخم نحو هدفه البالغ أربعة بالمئة.

وأشارت وكالة الإحصاء إلى أن أسعار الفواكه والخضروات الأكثر تقلبا ساهمت بشكل كبير في الزيادة الإجمالية، إذ ارتفعت أسعار الخيار 8.3 بالمئة والبندورة (الطماطم) 1.9 بالمئة في أسبوع واحد فقط.

ومن بين الأطعمة الأقل تقلبا في أسعارها، ارتفع البيض 1.7 بالمئة والأسماك المجمدة 1.4 بالمئة.

وتوقع البنك المركزي في تقديرات سابقة أن يصل معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 8.5 بالمئة كحد أقصى.

وقال رئيس قطاع السياسة النقدية بالبنك المركزي أندري جانجان لوكالة إنترفاكس للأنباء أمس الثلاثاء إن معدل التضخم للعام بأكمله سيتراوح بين 9.6 بالمئة إلى 9.8 بالمئة.