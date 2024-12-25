وواصل مؤشر دبي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي وارتفع 0.1 بالمئة إلى 5084 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى في 10 سنوات وثلاثة أشهر.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، بنسبة 1.2 بالمئة، وصعد سهم سبينس لمتاجر السوبر ماركت 1.3 بالمئة.

وزاد سهم شعاع كابيتال 1.4 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

ومن جهة أخرى، هبط المؤشر القطري للجلسة الثالثة على التوالي ونزل 0.6 بالمئة عند الإغلاق مع نزول كل الأسهم المدرجة عليه تقريبا.

وخسر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 0.8 بالمئة، كما تراجع سهم قطر لنقل الغاز 1.5 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مع تراجع أغلب القطاعات. وهبط سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة، كما نزل سهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية العملاقة 3.3 بالمئة.

وارتفع سهم البحر الأحمر الدولية 6.5 بالمئة بعدما قالت الشركة أمس الثلاثاء إنها أبرمت عقدا بقيمة 318.9 مليون ريال مع شركة قادة البناء الحديث.

وقال جوزف ضاهرية الخبير لدى "تيكميل": "من المتوقع أن تحافظ السوق على نمطها المتقلب هذا الأسبوع، مع تحول الاهتمام إلى نتائج الربع الرابع المحتملة في بداية العام الجديد والطروحات العامة الأولية الجارية".

وأنهى مؤشر أبوظبي سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات وانخفض 0.2 بالمئة.

وخفض صناع السياسات في البنك المركزي الأميركي توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس من 100 نقطة أساس في عام 2025، وزادوا من توقعاتهم بشأن التضخم.

ويتوقع المتداولون حاليا خفضا بنسبة 35 نقطة أساس في عام 2025.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة، بدعم من صعود سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 4.7 بالمئة وتقدم سهم السويدي اليكتريك 0.9 بالمئة.

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي الكويت أنهى المؤشر الرئيسي التعاملات مرتفعا 0.3 إلى 7866 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البحرين على تراجع 0.1 بالمئة إلى 1985 نقطة، وخسر مؤشر عُمان 0.1 بالمئة إلى 4488 نقطة.